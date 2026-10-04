Ed Sheeran heeft enkele weken nadat zijn complete voorprogramma afhaakte tijdens zijn Amerikaanse tournee, weer muzikale hulp gekregen. De Britse zanger haalde zaterdag in Atlanta Isaac Slade, voormalig frontman van The Fray, het podium op.

Slade verzorgde een kort voorprogramma waarin hij verschillende The Fray-hits als How to Save a Life en Over My Head (Cable Car) speelde en schuwde het niet om de situatie in Gaza aan te stippen. "Iedereen lijkt in deze wereld partij te kiezen en dat is goed. Wat daar gebeurt is verkeerd, maar als we er doorheen willen komen hebben we mensen nodig die die middenpositie innemen", zei hij volgens Amerikaanse media.

Vorige maand stapten alle artiesten uit het voorprogramma van Sheeran op, inclusief zijn begeleidingsband, nadat rapper Macklemore vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens een show werd geschrapt door de organisator van de tour. Sheeran bood daar tijdens zijn vorige concert in Philadelphia geëmotioneerd zijn excuses voor aan.