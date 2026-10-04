Realitysterren Tamara Elbaz en Maria Tailor gaan met hun podcast Geen Filter nog een keer naar het theater. In december komt er een speciale kerstvoorstelling in Theater Amsterdam, heeft het duo zondag aangekondigd.

Elbaz en Tailor gaven vorige week ook een theatershow, waar ze naar eigen zeggen nog steeds een beetje van moeten bijkomen. "Wat was het bijzonder om Geen Filter ineens niet alleen in onze podcaststudio te doen, maar samen met jullie in het theater. Geen editknop, geen mogelijkheid om iets achteraf weg te knippen en vooral: jullie zaten er gewoon live bovenop. Spannend, maar zó leuk", schrijven ze op Instagram.

Tijdens de show vroegen de twee televisiepersoonlijkheden, bekend van het programma The Real Housewives of Amsterdam, hun publiek of er animo was voor een kersteditie. "We kregen zoveel reacties dat we dachten: oké… blijkbaar willen jullie met kerst dus ook gewoon weer bij ons zijn", aldus Elbaz en Tailor. De kerstvoorstelling is op 13 december.