Ed Struijlaart zoekt 150 gitaristen voor ode aan John Mayer

Gitarist Ed Struijlaart zoekt 150 gitaristen om samen een ode te brengen aan het album Continuum van John Mayer. Om te vieren dat de plaat twintig jaar bestaat, wil Struijlaart op 12 september in Hilversum op het plein voor Beeld & Geluid gezamenlijk Mayers nummer Waiting on the World to Change spelen.

"Vijf akkoorden, iedereen kan mee, en ik studeer het ter plekke met iedereen in. En niemand minder dan Michiel Veenstra praat de boel aan elkaar", aldus Struijlaart in zijn nieuwsbrief. Onder de aanwezigen zal de gitarist ook een gitaar verloten. "Een PRS SE Silver Sky in een limited Gold Spark-uitvoering, het gitaarmodel van de man zelf."

Wie mee wil spelen, moet zich vooraf aanmelden. Struijlaart laat aan het ANP weten dat de eerste gitaristen zich al hebben opgegeven. "De jongste aanmelding tot nu toe is 12, de oudste 74!" aldus de gitarist. Publiek dat alleen mee wil komen zingen, hoeft zich niet aan te melden.

Struijlaart staat vanaf eind september in de theaters met Gitaarmannen 4: een ode aan Continuum.