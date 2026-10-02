Eddie Murphy werkt aan zijn eerste rol in een liveaction-fictieserie. De 65-jarige acteur en komiek is verbonden aan The Chairman, een dramaserie die in ontwikkeling is bij streamingdienst Peacock, meldt Variety. Er is nog geen definitief akkoord gegeven voor de serie.

De serie is bedacht door Matthew Weiner, de maker van Mad Men. Weiner werkte eerder ook als schrijver en producent aan The Sopranos. Waar The Chairman over gaat, is nog niet bekend. Murphy en Weiner zijn beiden als producent aan het project verbonden.

Murphy begon zijn carrière begin jaren tachtig als castlid van Saturday Night Live en richtte zich daarna voornamelijk op films en comedyspecials. Hij speelde onder meer in Beverly Hills Cop, Coming to America, Dr. Dolittle en Dreamgirls. Op televisie was hij eerder wel als stemacteur te horen in de animatieserie The PJs, die hij mede bedacht.