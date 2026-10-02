Koningin Mathilde brengt in november een bezoek aan Saudi-Arabië. Dat heeft het Belgische hof vrijdag bekendgemaakt. Onder anderen de minister-president van Vlaanderen, Matthias Diependaele, vergezelt de vorstin tijdens de economische missie.

Ook minister-president van de Waalse regering Adrien Dolimont, de minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot en de Brusselse staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening Audrey Henry reizen mee. De missie vindt plaats van 21 tot 26 november en doet Riyad en Dammam aan. Het grootste deel van het programma vindt plaats in Riyad, het politieke, economische en financiële hart van het land. In Dammam ligt de nadruk op de energie-, industrie- en infrastructuursectoren, meldt het hof.

Het is de tweede Belgische economische missie van de koningin. Eerder dit jaar ging ze naar Turkije voor een soortgelijk bezoek. De vorige Belgische economische missie naar Saudi-Arabië was in 2014.