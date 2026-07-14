Regisseur Eddy Terstall herinnert zich zijn plotseling overleden vriend, acteur Cees Geel, als een "intens mens, een intense vriend en een intense acteur". Dat laat Terstall dinsdagavond weten in een reactie. Geel overleed dinsdag aan de gevolgen van een hartstilstand.

Terstall regisseerde Geel in 2004 in de film Simon. "Hij was in zijn spel heel toegewijd en charismatisch", zegt de regisseur. "Je hoefde de camera maar op hem te richten en er gebeurde iets. Al bewoog hij maar zijn wenkbrauw. Het was altijd vruchtbaar om met hem te werken."

De twee mannen bleven altijd bevriend. "Die vriendschap kende dezelfde intensiteit", zegt Terstall. "Het was soms lekker bekvechten met hem, maar hij stond altijd voor de vriendschap." Terstall zegt verder "in schok te zijn" omdat het overlijden heel onverwacht kwam: "Ik ben intens verdrietig, ook voor zijn kinderen en zijn familie."