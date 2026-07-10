Eddy Zoëy is vanaf september te zien in de Nederlandse versie van de musical & JULIET. Dat heeft Stage Entertainment Nederland vrijdag bekendgemaakt. Zoëy neemt de rol van Lance op zich, de vader van een van de personages. Hij deelt de rol met Robin van den Akker.

In & JULIET wordt het klassieke verhaal uit Romeo and Juliet verder verteld vanaf het moment waarop het origineel eindigt. Shakespeares vrouw Anne Hathaway stelt de vraag wat er zou gebeuren als Juliet niet zou sterven, maar een tweede kans op leven en liefde krijgt, op haar eigen voorwaarden.

De muziek in de musical bestaat uit grote pophits die zijn geschreven door de wereldberoemde producer Max Martin, die samenwerkte met onder meer Katy Perry, Adele, Backstreet Boys, *NSYNC, Britney Spears en Ariana Grande. Tot zijn grote hits behoren Since U Been Gone, Roar, Baby One More Time, Larger than Life, That's the Way It Is en Can't Stop the Feeling.

De hoofdrollen in de Nederlandse versie worden gespeeld door Teddy Vermeer, Levi van Kempen en Dave Rijnders. De voorstelling is vanaf eind september te zien in het Beatrixtheater in Utrecht.