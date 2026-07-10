Patricia Paay is een jaar na haar gestrande huwelijk met Robbert Hinfelaar niet meer met haar ex-man bezig. De oud-zangeres mist hem "helemaal niet", zei ze vrijdag in RTL Boulevard.

De 77-jarige Paay nam vorig jaar "in goed overleg" afscheid van de bijna veertig jaar jongere Hinfelaar. Ze wil er nu niet veel meer over kwijt, behalve dan dat de twee al vooraf afspraken er een punt achter te zetten als haar gezondheid achteruit zou gaan. "Wij hebben dat van tevoren afgesproken. Als het niet meer gaat en ik ben niet meer fit en zo, dan moet je niet meer bij me blijven. En dat hebben we samen bepaald."

Paay worstelt al enige jaren met haar gezondheid. Zo onderging ze meerdere operaties aan haar heup. Ze had onder meer last van een bacteriële infectie en verbrijzelde een nieuwe heup na een val. Ook heeft ze last van twee gescheurde bilspieren. "Hoe het nu gaat? Nou, moeilijk. Het houdt niet op", zei Paay over haar kwakkelende gezondheid.