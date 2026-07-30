Editors-frontman Tom Smith had oplichterssyndroom

Tom Smith heeft het niet altijd makkelijk gevonden om frontman van de indieband Editors te zijn. De zanger en toetsenist leed naar eigen zeggen aan het oplichterssyndroom, vertelt hij in een interview op de Britse zender Radio X. Bij het oplichterssyndroom heeft iemand het gevoel dat die zijn successen eigenlijk niet verdient, en andere mensen vals heeft overtuigd dat hij ergens heel goed in is.

Volgens Smith zijn er twee verschillende kanten aan spelen in een band. "Je hebt de creatieve, wat meer studiogerichte kant en daarnaast het optreden", aldus Smith. De frontman werd naar eigen zeggen "heel erg angstig" om op het podium te staan.

Later raakte Smith er meer aan gewend om op te treden. "Naarmate je ouder wordt, ontspan je toch wat meer en ga je lekker in je vel zitten," vertelde hij. "En het idee om op te treden wordt daardoor een beetje interessanter." De zanger zou zelfs graag weer terugkeren op het grote Britse festival Glastonbury. "Het zou wel cool zijn om weer op de Pyramid Stage te staan."

De band werd in 2002 opgericht door Smith, Russell Leetch, Ed Lay en Chris Urbanowicz onder de naam Pilot. Sindsdien veranderden ze meerdere keren van naam en brachten ze zeven studioalbums uit.