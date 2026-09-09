Edsilia Rombley heeft verschillende optredens ter promotie van haar nieuwe single moeten afzeggen. De zangeres laat via Instagram weten dat ze onverwacht is geopereerd aan een blindedarmontsteking.

"Gelukkig is de operatie goed gegaan en daarom verwacht ik snel weer up & running te zijn voor alle mooie en bijzondere projecten die ik op de planning heb staan de komende tijd!", aldus Rombley. Ze deelt daarbij een foto die in het ziekenhuis genomen lijkt te zijn.

De nieuwe single van Rombley heet Jij Was Bij Mij en verschijnt vrijdag. Volgens de zangeres is het nummer voor het publiek en de mensen die in haar 30-jarige carrière een rol hebben gespeeld. In november geeft Rombley een jubileumshow in AFAS Live.