Edsilia Rombley vindt het niet belangrijk om "de beste" te zijn in haar vak. "Mensen entertainen en ze blij naar huis zien gaan, dat geeft mij voldoening", zegt de zangeres zaterdag in Het Parool, op de dag dat ze haar dertigjarig artiestenjubileum viert.

"Ik blijf altijd een beetje doortobberen", antwoordt Rombley op de vraag of haar idee van succes is veranderd sinds ze in 1996 de Soundmixshow won. "Mensen vragen weleens: heb je nog een doel? Is er iets wat je nog zou willen? Nou, zo lang mogelijk doorgaan zoals het nu gaat. Vroeger was het belangrijk om zoveel mogelijk cd'tjes te verkopen en tegenwoordig hebben we het over streams, maar een nummer 1-hit is nooit mijn grootste verlangen geweest."

"Mijn doel is succesvol zijn in wat je doet, door het goed te doen", vervolgt de 48-jarige Rombley. "Als kind vond ik het al leuk om mensen aan het lachen te krijgen. Ik hoef niet de beste te zijn. Er is altijd iemand die iets beter kan dan jij. Ik moet weten waar ik zelf goed in kan zijn, zodat ik kan denken: dat heb ik goed gedaan, daar ben ik trots op. Dat is genoeg."