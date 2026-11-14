De intocht van Sinterklaas met zijn Pieten in het Noord-Brabantse Grave verloopt naar verwachting zonnig. De mist van de ochtend trekt geleidelijk weg en de zon zal zaterdagmiddag op steeds meer plekken in het land doorbreken, meldt Weeronline.

De aankomst van de goedheiligman begint om 12.00 uur. De mist uit de ochtend kan rond het middaguur overgaan in laaghangende bewolking. Mogelijk merken bezoekers van de intocht daar volgens het weerbureau nog iets van. De temperatuur ligt tegen het eind van de ochtend rond de 4 of 5 graden en stijgt in de middag naar 8 of 9 graden. Er staat een zwakke zuidwestenwind.

Ook in de rest van Nederland is het overwegend droog en verlopen de intochten van de hulpsinterklazen zonnig. De maxima liggen tussen de 8 en 10 graden. In het noorden staat iets meer wind. In het waddengebied trekt een krachtige zuiden- tot zuidwestenwind aan en kan vrij krachtig voelen.

Wie op zondag naar een lokale sinterklaasintocht gaat, moet rekening houden met wisselvallig weer. Zondag is er veel bewolking en in de middag gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt met 10 of 11 graden wel iets zachter. Verder staat er een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind.