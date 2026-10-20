Edson da Graça wil stem niet meer verheffen tegen zijn kinderen

Edson da Graça heeft zich kritisch uitgelaten over de strenge momenten van zijn eigen vaderschap. Op Instagram vraagt de presentator zich hardop af waarom hij soms zijn stem verheft tegen zoon Kenz.

Hij stond hierbij stil tijdens een zwemles, waar zijn zoon hem aankeek met "zo'n pure en lieve blik". "Ik besefte dat deze man alleen maar op zoek is naar liefde van mij." De presentator haat het naar eigen zeggen om tegen Kenz te schreeuwen als hij niet luistert. "Ik ben bijna 2 meter, dus hoe intimiderend moet dat zijn voor zo'n klein hummeltje. Soms zie ik ook echt de schrik in zijn ogen. Dat doet pijn."

Da Graça noemt het belangrijk dat kinderen luisteren en dat hun ouders grenzen stellen, maar vraagt zich af waarom hij daarvoor harder moet praten. "Ik wil dat mijn kinderen naar me luisteren, omdat ze me respecteren, niet omdat ze bang voor me zijn." Ook zegt de presentator te proberen het anders te gaan doen.