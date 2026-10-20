Ronnie Flex geeft grootste soloshow van carrière in Ziggo Dome

Ronnie Flex geeft volgend jaar zijn grootste soloshow tot nu toe. Dat heeft concertorganisator MOJO dinsdag bekendgemaakt. De rapper staat op 12 juni 2027 in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Het optreden van de 34-jarige artiest staat in het teken van zijn debuutalbum De Nacht Is Nog Jong Net Als Wij Voor Altijd uit 2014. De rapper zal naar verwachting het album live ten gehore brengen, aangevuld met een selectie van zijn grootste hits. De kaartverkoop gaat vrijdag van start.

Ronnie Flex beleefde zijn doorbraak met nummers als Zusje, Pocahontas en Regen in de Tuin. In 2018 werd zijn succes bekroond met de Popprijs en meerdere Edisons.

De rapper staat volgend jaar ook in de Ziggo Dome met hiphopcollectief New Wave. Samen met artiesten als Frenna, Lil Kleine en Jonna Fraser geeft de rapper acht shows op rij in de Amsterdamse concertzaal.