Als het aan Edson da Graça ligt, mag het allemaal wat vriendelijker op sociale media. Hij daagt zijn volgers op Instagram daarom uit om de komende drie weken "alleen maar positieve comments achter te laten". De presentator is benieuwd wat er gebeurt als mensen "massaal wat liever voor elkaar zijn".

"We zijn online zo gewend om overal iets van te vinden. Maar niet alles wat je denkt, hoef je te typen", schrijft Da Graça maandag. "Als je iets vets of inspirerends ziet, give them flowers. Zie je iemand die aan het struggelen of hosselen is, support ze. Laten we wat meer liefde op het internet knallen."

Da Graça is onder meer bekend van RTL-programma's als Holland's Got Talent en Expeditie Robinson.