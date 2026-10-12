Russell Brand is maandagochtend aangekomen bij de rechtbank in Londen voor het begin van de verkrachtingszaak tegen hem. De komiek en acteur arriveerde samen met zijn vrouw bij het Southwark Crown Court onder grote belangstelling van de media.

De 51-jarige Brand wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van verkrachting en aanranding. De vergrijpen zouden tussen 1999 en 2009 hebben plaatsgevonden. In totaal wordt hij beschuldigd van zeven strafbare feiten, waarvan drie gevallen van verkrachting. Brand heeft alle beschuldigingen tegen hem ontkend.

Brand werd aanvankelijk bekend als komiek en presenteerde ook verschillende radio- en televisieprogramma's. Verder speelde hij in films als Forgetting Sarah Marshall en Get Him To The Greek. De afgelopen jaren richtte hij zich voornamelijk op het maken van podcasts.

Op de openingsdag van het proces staat de juryselectie op het programma. Naar verwachting volgen de openingspleidooien op woensdag.