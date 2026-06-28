Edwin Jonker mist première The Little Big Things door blessure

Edwin Jonker doet zondag niet mee tijdens de première van de Engelstalige musical The Little Big Things in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De acteur is uitgevallen door een blessure, laat het theater weten.

Jonker speelt in de voorstelling de rol van Andrew Fraser. Die wordt nu vertolkt door West End-acteur Liam Tobin.

The Little Big Things is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Henry Fraser, een veelbelovende rugbyspeler wiens leven plots voorgoed verandert nadat hij een dwarslaesie oploopt na een duik in zee tijdens zijn vakantie. De voorstelling, die eerder draaide op West End in Londen, is tot half augustus in Carré te zien.