Charles: Schotse voetballers met opgeheven hoofd naar huis

Koning Charles vindt dat het Schotse voetbalelftal "met opgeheven hoofd" thuis kan komen na de uitschakeling op het WK. Volgens de vorst hebben de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde gebracht, schrijft hij in een boodschap op sociale media.

"Aan de spelers, de vertrekkende bondscoach en de staf van het Schotse voetbalelftal: ik wil jullie mijn oprechte medeleven betuigen na de uitschakeling op het wereldkampioenschap. Hoewel ik weet hoe groot de teleurstelling moet zijn - net zoals voor Nieuw-Zeeland, dat het deze keer niet heeft gehaald en dat ik eveneens mijn medeleven betuig - hoop ik dat jullie met opgeheven hoofd huiswaarts keren", zegt Charles. "Jullie hebben voor zoveel mensen vreugde gebracht door je voor het eerst in meer dan 25 jaar te kwalificeren."

Schotland deed voor de negende keer mee aan het WK. Het land kwam nooit voorbij de groepsfase. De koning, die zaterdag nog in Edinburgh de opening van het Schotse parlement verzorgde, hoopt dat de Schotse fans "ondanks de rivaliteit" nu een van de andere Commonwealth-landen die nog actief op het WK zijn zullen aanmoedigen. Charles wenst Engeland, Australië en Canada in ieder geval veel succes in het vervolg van het toernooi.