Eefje de Visser en IJSLAND steunen actievoerders op de Dam

Eefje de Visser en IJSLAND hebben zo'n 3000 actievoerders op de Dam in Amsterdam gesteund in hun strijd tegen oorlog en financiering van wapens. Dat deden ze op het podium van de actie 'Stop de oorlogskoorts'.

De Visser is bang dat door meer bewapening en militaire acties van Europa, de Russische leider Poetin eerder geneigd is nucleaire wapens te gebruiken dan voor vrede te kiezen. Ook vindt ze "geen enkel argument legitiem" voor het steunen van het Israëlische regime en maakt ze zich zorgen over het frame antisemiet genoemd te worden als je tegen de Israëlische oorlog in Gaza bent.

"Ik sta hier als inwoner van een land dat bijdraagt aan de financiering van een oorlog." De artiest is ook bezorgd over de mogelijke invoering van een verplichte dienstplicht.

"Conflictbemiddeling zou het hoogste doel moeten zijn, hoe moeilijk ook." De Visser denkt dat hier veel meer mogelijk zou zijn als alle leiders bang zijn voor hun eigen leven en het leven van hun kind, als die zelf in een bus worden gezet om te vechten aan het front, zoals in Rusland en Oekraïne gebeurt. Ze eindigde haar bijdrage met het nummer The Sound of Silence van Simon & Garfunkel.

Als laatste onderdeel van het podiumprogramma stond IJSLAND voor de actievoerders. Het 'protestduo', bestaande uit Sef en Abel van Gijlswijk, bracht twee nummers waarin ze onder meer hun zorgen over een derde wereldoorlog deelden. Met TIJDSGEEST wilden ze iedereen "met een beetje energie" aan de vredesmars door Amsterdam laten beginnen. Dat slaagde: jongeren dromden naar voren om vlak voor Sef en Abel luidkeels mee te zingen en te springen. Het enthousiasme sloeg over op de rest van de zowel jonge als oudere aanwezigen op het plein.