Spits Isak verlaat Zweeds voetbalelftal met lichte blessure

STOCKHOLM (ANP/RTR) - Het Zweedse nationale voetbalelftal moet het de komende Nations League-wedstrijden zonder Alexander Isak stellen. De 27-jarige spits van Liverpool moet het trainingskamp van zijn land met een lichte blessure verlaten, meldt de Zweedse bond.

"Hij heeft een klein probleempje met zijn dijbeen. Het is niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden dat we in korte tijd moeten spelen, zal hij er niet bij kunnen zijn", vertelde bondscoach Graham Potter aan verslaggevers in aanloop naar het thuisduel met Polen van maandag.

"Het is dus geen ernstige blessure, maar wel frustrerend voor hem en natuurlijk ook voor ons", zei de Engelse coach over de kwetsuur van de spits, die vrijdag scoorde in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië (2-1). Potter heeft geen vervanger opgeroepen.

Zweden treft Polen maandag in Solna en speelt daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië.