Eenmalig muziekevenement voor War Child in A'DAM Toren

Douwe Bob, Naaz, Goldband en RONDÉ treden op 14 november op tijdens een eenmalig muziekevenement voor War Child in de A'DAM Toren in Amsterdam. Ook onder anderen Jett Rebel, Typhoon en Chef'Special zijn bij To the Moon and Back. De opbrengst gaat volledig naar War Child.

Typhoon treedt niet alleen op maar is ook betrokken als curator van het evenement. "Muziek kan mensen raken, samenbrengen en een stem geven aan dat wat soms moeilijk onder woorden te brengen is. To the Moon and Back is een evenement met meer dan alleen optreden. Het wordt een dag vol bijzondere belevingen op een unieke locatie", zegt hij.

"Als er één ding is dat we bij War Child al dertig jaar weten, is het dat muziek iets los kan maken", vult Ernst Suur, directeur van War Child, aan. "Hier in Nederland, maar ook bij kinderen die opgroeien met de gevolgen van oorlog en geweld. Muziek zit in ons DNA, het verbindt, geeft lucht, en helpt kinderen om weer even gewoon kind te zijn. Ik vind het dan ook te gek dat we met zoveel artiesten en bezoekers een nieuw muziekevent de wereld in brengen."