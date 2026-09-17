Minimaal twee extra shows The Streamers in de Ziggo Dome in 2027

The Streamers geven volgend jaar minimaal twee extra concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat maakte de organisatie donderdag bekend. Aanvankelijk werd alleen een avondshow op zaterdag 25 september aangekondigd.

Daar zijn inmiddels een avondshow op vrijdag 24 september en een middagshow op zaterdag 25 september aan toegevoegd. "We hadden er stiekem natuurlijk op gehoopt, maar het is nooit vanzelfsprekend", zegt manager Frank Lammers in een verklaring over de extra optredens. "We zijn ontzettend trots dat we ten minste twee extra shows mogen aankondigen." De kaartverkoop voor de nieuwe optredens is direct gestart.

Donderdagavond start in Amsterdam een zesdelige concertreeks van The Streamers, die in 2021 werd opgericht tijdens de lockdowns van de coronapandemie. Meer dan twintig artiesten, onder wie Guus Meeuwis, Acda en de Munnik, Roxy Dekker, Yves Berendse, Bizzey, Snelle en Hannah Mae, treden op.