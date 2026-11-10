Lammert de Bruin vertrekt na ruim 25 jaar bij AVROTROS. De journalist, vooral bekend van zijn bijdrages aan EenVandaag, vindt het tijd voor iets nieuws.

"Het afgelopen jaar stond voor mij al in het teken van verandering, zoals mijn remigratie naar Friesland. Dat was ook een aansporing om na te denken over de toekomst", schrijft De Bruin op sociale media. "Zit ik nog op de juiste plek en kan ik het werk nog doen zoals ik dat graag zou willen? De afgelopen weken, waarin ik al even niet meer op NPO Radio 1 te horen was, heb ik hierover goede gesprekken gevoerd met AVROTROS."

Volgens De Bruin heeft hij het met de omroep over verschillende scenario's gehad, maar heeft hij uiteindelijk "in goed overleg" besloten om te kiezen voor een toekomst buiten de omroep. "Zo kan ik ruimte maken voor alle andere plannen die ik nog heb. Daarover later zeker meer! Voor nu kijk ik met heel veel plezier en trots terug op alles wat ik heb mogen doen en heb bereikt bij AVROTROS."