Natasja Froger krijgt een gastrol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat heeft de echtgenoot van René Froger dinsdag bekendgemaakt voor de camera van RTL Boulevard. Ze werd door de makers gevraagd voor de rol van Rina, die een buurthuis runt.

In eerste instantie twijfelde Froger over de rol. "Ik dacht: hoezo, ik kan helemaal niet acteren? Dat heb ik nog nooit gedaan", reageerde ze op de vraag van de makers. "Maar toen ging ik de rol die ik toebedeeld kreeg lezen en toen dacht ik: dit is gewoon mijn keukentafel."

"Alles was voor mij natuurlijk nieuw", vervolgt de 61-jarige presentatrice. "Ik vond het ontzettend leuk, maar ook heel spannend. Ik heb echt de eerste dag met knikkende knieën daar rondgelopen. Maar ze waren allemaal zo lief voor me dat ik me ook wel heel snel thuis voelde." Het is nog niet duidelijk wanneer Froger precies te zien is in de dagelijkse soap.