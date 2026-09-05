Eerste beeld Cate Blanchett als alien in Alpha Gang

Het eerste beeld van Cate Blanchett als buitenaards wezen in de nieuwe sciencefictionkomedie Alpha Gang is verschenen. De actrice speelt de leider van een groep aliens die zich in het Oost-Europa van de jaren vijftig voordoet als een motorbende.

Op de foto is Blanchett te zien met rood haar, een ooglapje en een leren jas met strass. Zelf omschrijft de tweevoudig Oscarwinnares haar personage als een "Tsjechoviaanse alien". De buitenaardse wezens komen naar de aarde met de bedoeling de planeet binnen te vallen, maar weten volgens regisseur Nathan Zellner eigenlijk niet hoe ze dat moeten aanpakken.

Naast Blanchett spelen onder anderen Chris Pine, Dave Bautista, Lily-Rose Depp, Léa Seydoux en Riley Keough in de film. David en Nathan Zellner regisseren. Blanchett is ook uitvoerend producent.