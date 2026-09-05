BREMEN (ANP) - Youri Regeer heeft zaterdag succesvol gedebuteerd voor Werder Bremen. De 23-jarige middenvelder, die wordt gehuurd van Ajax, won met zijn nieuwe werkgever met 3-1 van RB Leipzig.

Regeer had direct een basisplaats bij Werder Bremen, net als zijn landgenoot Ludovit Reis. Bij Leipzig mocht Ezechiel Banzuzi vanaf het begin meedoen.

De Turk Eren Dinkçi zette Werder Bremen in de vierde minuut op voorsprong. Halverwege de tweede helft verdubbelde de van West Ham United overgenomen spits Niclas Füllkrug de voorsprong. De Oostenrijker Marco Grüll zorgde voor de 3-0 voor Werder Bremen, dat na twee speelronden 3 punten heeft. In blessuretijd scoorde Ridle Baku tegen.

Middenvelder

Oud-PSV'er Joey Veerman won met Borussia Dortmund bij Hoffenheim: 2-3. De Volendamse middenvelder kwam aan het begin van de tweede helft in de ploeg. Dortmund knokte zich terug van een achterstand van 2-0 en is nog zonder puntenverlies. Mats Rots en Wouter Burger stonden bij Hoffenheim in de basis.

Mark Flekken, doelman van het Nederlands elftal, was met Bayer Leverkusen veel te sterk voor Union Berlin: 4-0.