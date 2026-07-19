Eerste halftime-show bij WK-finale in East Rutherford van start

De eerste halftime-show ooit bij een finale van het WK voetbal is begonnen in het New York New Jersey Stadium. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay en K-popsterren BTS behoren tot de artiesten die de show verzorgen in de pauze van de voetbalwedstrijd tussen Spanje en Argentinië. De Braziliaanse oud-spelers Ronaldinho en Ronaldo zaten in een auto. De Venezolaanse dirigent Gustavo Dudamel stond eveneens op het veld. De ruststand is 0-0.

Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams traden zondag op tijdens de slotceremonie voor de finale. Ook was er toen een rol voor YouTuber IShowSpeed en acteur Tom Cruise.

De Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino reiken de wereldbeker na afloop uit aan de winnaar.