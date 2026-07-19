Regisseur Anne de Clercq hoopt op verandering bij Gouden Kalveren

Filmregisseur Anne de Clercq wil dat er iets verandert aan de manier waarop de voorselectie plaatsvindt van films die kans maken op Gouden Kalveren. De filmmaker laat zondag weten uit de Dutch Academy for Film (DAFF) te zijn gestapt, de organisatie die samen met het Nederlands Film Festival (NFF) de selectie maakt. Afgelopen week ontstond er commotie, omdat een aantal grote publieksfilms nu geen kans maakt op de prijzen.

De Clercq maakte het nieuws zondag bekend in RTL Boulevard. "Wat ik heel graag zou willen, is dat het filmfestival weer van iedereen wordt en dat we veel meer mogen vieren", lichtte De Clercq haar keuze toe. Tegenover het ANP vult ze aan dat het huidige jurysysteem "ervoor zorgt dat films op voorhand worden uitgesloten, terwijl we juist trots moeten zijn op alle films die er in Nederland gemaakt worden, dat mensen weer naar de bioscoop gaan".

De Clercq's film PAAZ is een van de films die dit jaar niet is geselecteerd voor de longlist van films die uiteindelijk genomineerd kunnen worden voor een Gouden Kalf. De film over een jonge vrouw in de psychiatrie, trok afgelopen jaar meer dan 100.000 bezoekers naar de bioscoop. Ook grote publieksfilms als Champagne van Tim Kamps en Amsterdamned II van Dick Maas werden niet geselecteerd, net als de documentaire Het Hart van Amsterdam.

Gaite Jansen

De Clercq benadrukt dat doordat de film niet is geselecteerd, deze ook niet mee mag doen in andere disciplines. "Hoofdrolspeelster Gaite Jansen werd in het wereldje al genoemd als grote kanshebber voor het Gouden Kalf voor beste acteur dit jaar, maar zij mag nu dus helemaal niet meedoen", zegt de regisseur. "Ik hoop dat er na de ophef van dit jaar daadwerkelijk iets verandert. Of, mooier nog, dat het NFF ons dit jaar nog verrast met een manier om de andere films ook te vieren", aldus De Clercq.

Een woordvoerder van DAFF wilde zondagavond niet reageren op het vertrek van De Clercq. DAFF en het NFF lieten eerder deze week weten dat de voorselectie wordt gemaakt door een commissie "op basis van vooraf vastgestelde criteria en maakt vanuit haar expertise een inhoudelijke afweging". Daarna mogen de overige DAFF-leden stemmen en bepalen ze zo welke films genomineerd worden en later de prijzen winnen. Het filmfestival en de DAFF lieten eerder deze week weten volledig "achter het zorgvuldige proces" te staan.