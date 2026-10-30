Eerste opnames derde seizoen Big Little Lies gemaakt

De eerste opnames voor het langverwachte derde seizoen van de HBO-serie Big Little Lies zijn afgelopen week gemaakt, meldt Variety. Het gaat om enkele beelden met actrice Merrin Dungey, die rechercheur Quinlan speelt in de serie die gaat over vijf vrouwen die betrokken raken bij een moordonderzoek. De sterren van de serie, onder wie Nicole Kidman en Reese Witherspoon, worden pas in 2027 voor de camera verwacht.

De agenda's van de vijf vrouwen, naast Kidman en Witherspoon ook nog Laura Dern, Zoe Kravitz en Shailene Woodley, zijn namelijk nog niet helemaal op elkaar afgestemd. De makers van de serie zouden daar bijna klaar mee zijn, meldt Deadline. Daarna kan de productie pas volledig starten. Dat er nu al opnames zijn gemaakt, is volgens Amerikaanse media om belastingtechnische redenen.

Big Little Lies, gebaseerd op het gelijknamige boek van Liane Moriarty, ging in 2017 van start met een seizoen van zeven afleveringen. Het succesvolle tweede seizoen, waarin ook Meryl Streep te zien was, verscheen in 2019.