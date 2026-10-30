Kane won Gouden Bal met klein verschil van Mbappé

PARIJS (ANP/AFP) - Harry Kane heeft met klein verschil de Gouden Bal gewonnen. Hij kreeg slechts 28 punten meer dan Kylian Mbappé. Dat blijkt uit de gedetailleerde puntentelling die het organiserende vakblad France Football vrijdag publiceerde.

Kane, de spits van Bayern München, was afgelopen maandag de eerste Engelse voetballer sinds Michael Owen in 2001 die de prijs voor beste voetballer van de wereld ontving. Hij kwam uit op een totaal van 1055 punten. Mbappé, de Franse steraanvaller van Real Madrid, eindigde met 1027 punten.

Ter vergelijking: Ousmane Dembélé won vorig jaar de Gouden Bal met 1380 punten, 321 meer dan Lamine Yamal.

Lamine Yamal, de Spaanse aanvaller van FC Barcelona, vergaarde dit jaar 881 punten en werd derde in de verkiezing. Hij won wel voor het derde jaar op rij de prijs voor talent van het jaar.