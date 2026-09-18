Eerste sculptuur Johnny Depp te zien op kunstbeurs Istanbul

Johnny Depp heeft zich voor het eerst aan een sculptuur gewaagd. Het 2 meter hoge bronzen kunstwerk van de acteur wordt volgende week onthuld tijdens de kunstbeurs Contemporary Istanbul, meldt Deadline.

Het witte bronzen beeld heet The Bunnyman en stelt een figuur voor die half mens en half konijn is en een "zwaard van de waarheid" draagt. De oorsprong van het personage ligt bij een tekening die Depps zoon Jack maakte toen hij ongeveer 5 jaar oud was. Die deed Depp denken aan een terugkerende droom die hij zelf als kind had. Het figuur dook daarna vaker op in tekeningen, schilderijen en prints van de acteur.

Depp houdt zich al langer bezig met beeldende kunst en maakte onder meer tekeningen, schilderijen en prints. The Bunnyman is zijn eerste sculptuur. Het kunstwerk is van 22 tot en met 27 september te zien bij Tersane Istanbul, een voormalige Ottomaanse scheepswerf aan de Gouden Hoorn. De onthulling valt samen met Depps tentoonstelling A Bunch of Stuff in Shanghai, waar meer dan tweehonderd werken van hem worden getoond.