Zara Larsson boos om gebruik muziek in deportatievideo Trump

Zara Larsson is het oneens met het gebruik van haar muziek onder een nieuwe anti-immigratievideo van de Amerikaanse overheid. "Het maakt me echt verdrietig om dit te zien", zei de zangeres in een video op TikTok. Haar nummer Midnight Sun is inmiddels niet meer te horen onder de video.

De video van het Witte Huis heeft als onderschrift "eindeloze deportaties", een verwijzing naar Larssons tekst "never-ending midnight sun". Het is een montage van meerdere beelden waarop Amerikaanse agenten te zien zijn die mannen handboeien omdoen en in voertuigen plaatsen. De Zweedse zangeres omschreef de compilatie als "ontmenselijkend".

Larsson benadrukt dat ze geluk heeft gehad dat ze in Zweden is geboren en toegang heeft tot onderwijs en gezondheidszorg, terwijl andere mensen "dat geluk niet hebben". "Ze willen een beter leven voor hun families, of voor zichzelf en hun kinderen", ging ze verder. "En de overgrote meerderheid van deze mensen die ongedocumenteerd zijn, zijn gewoon normale mensen met een baan, en ze proberen simpelweg een betere toekomst te krijgen."

Eerder dit jaar veroordeelde Larsson een video waarin president Donald Trump op verschillende evenementen danste met haar hit Lush Life eronder. Naast Larsson uitten de afgelopen tijd ook artiesten als Ariana Grande, Katy Perry, Noah Kahan en Taylor Swift kritiek over het gebruik van hun muziek onder video's van het Witte Huis.