Eerste twee scripts seizoen 2 Apple TV-serie Pluribus klaar

Het tweede seizoen van de nieuwe Apple TV-serie Pluribus is in "grote lijnen al bedacht". Dat onthulde de bedenker van de televisieserie, Vince Gilligan, tegen de Amerikaanse pers na afloop van de uitreiking van de Emmy Awards.

Volgens Gilligan waren de verhaallijnen het moeilijkste gedeelte. "Met andere woorden, de plot van alle afleveringen staat vast. De eerste twee scripts zijn al geschreven. De rest bevindt zich in verschillende stadia van schrijven, maar we weten hoe het hele seizoen eruitziet." Binnenkort zal hij ook de scripts delen met hoofdpersonage Rhea Seehorn, maar het wordt niet gelijk met iedereen gedeeld. Zo hebben acteurs Karolina Wydra en Samba Schutte aangegeven dat ze de scripts nog niet gelijk willen lezen. "Ze willen liever verrast worden, en dat vind ik op zich wel wat hebben."

Pluribus won maandagnacht in Los Angeles zes Emmy Awards, waaronder in de categorieën beste script en beste actrice in een dramaserie. In Pluribus verandert bijna de gehele mensheid door een buitenaards virus in één vreedzaam en constant gelukkig collectief brein. Hoofdpersonage Carol Sturka (gespeeld door Rhea Seehorn) is immuun voor het virus, net als een kleine groep van dertien andere mensen. Samen proberen zij de samensmelting terug te draaien. Het is nog niet bekend wanneer het tweede seizoen van Pluribus uitkomt.