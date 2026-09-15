Beatrix zwaait weer vanachter raam bij Raad van State

Prinses Beatrix heeft dinsdag weer vanaf een raam van de Raad van State naar de koninklijke stoet gezwaaid tijdens Prinsjesdag. De 88-jarige prinses keek vanaf die plek aan de Kneuterdijk toe toen de rijtuigen met de koninklijke familie voorbijkwamen.

Eerst passeerde de gala-glasberline met prinses Alexia, prinses Ariane, prins Constantijn en prinses Laurentien. Daarna volgde de glazen koets met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia. Op beelden was te zien dat Beatrix enthousiast naar de koetsen wuifde.

De voormalige koningin is sinds de troonswisseling in 2013 vrijwel ieder jaar ergens langs de route van de koninklijke stoet te vinden. Ook vorig jaar bekeek ze de rijtoer vanuit de Raad van State.