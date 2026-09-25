Einbinder hoopt dat arrestatie aandacht op oorlog in Gaza vestigt

Hannah Einbinder hoopt dat de foto's waarop te zien is dat ze gearresteerd wordt, aandacht vestigen op de "op genocide gerichte oorlog die Israël voert tegen de bevolking van Palestina en Zuid-Libanon". Dat schrijft de 31-jarige actrice, bekend van de serie Hacks, in een verklaring op Instagram.

Einbinder deed donderdag mee aan een protest in New York tegen de komst van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Ze werd samen met ongeveer honderd anderen gearresteerd. Ook actrices Susan Sarandon, Cynthia Nixon en stand-upcomedian Caleb Hearon werden volgens Amerikaanse media opgepakt door de politie.

"De Amerikaanse regering heeft de macht om een ​​einde te maken aan al dit moorden, plunderen en landjatten, maar kiest er in plaats daarvan voor om de slachter van Gaza met open armen te ontvangen", schrijft Einbinder. "Dat het brein achter al dit bloedvergieten vrij rondloopt in onze steden, is een aanklacht tegen zowel republikeinen als democraten. Laten we ons niet door het spektakel laten afleiden van het werkelijke verhaal: genocide is de kern van de zaak, en het is tijd dat daaraan een einde komt", aldus de actrice.

Het protest vond plaats voorafgaand aan de toespraak van Netanyahu tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Einbinder spreekt zich al langer uit tegen de oorlog in Gaza.