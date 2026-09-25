Robert Pattinson: The Batman zou niet in filmuniversum DC passen

Robert Pattinson denkt dat de The Batman-films van regisseur Matt Reeves, waarin hij de gelijknamige superheld speelt, niet zouden passen in het filmuniversum van studio DC. Dat stelt de acteur in gesprek met entertainmentplatform LADbible. In het filmuniversum DCU komen meerdere verhaallijnen van andere films, zoals Superman, samen.

"Ik denk dat het lastig wordt om deze versie van Bruce buiten zijn wereld te hebben", zegt Pattinson over zijn personage Batman, het alter ego van miljardair Bruce Wayne. Eerdere Batman-films met Ben Affleck in de hoofdrol zaten wel in een overkoepelend filmuniversum van DC. Volgens de acteur is deze versie van Batman "een van de weinige personages" die niet in een groter filmuniversum zou passen, onder meer vanwege de lengte van de opnames, maar ook "omdat het zo'n specifieke stijl is, de toon gaat onder je huid zitten". De eerste The Batman-film uit 2022 was overwegend donker en duister.

"Ik weet nog dat mij dat de vorige keer overkwam", vult Pattinson aan. "Het duurde een tijdje. Je zit de hele tijd alleen maar in het donker. Zowel qua humeur als fysiek. Ik kan maandenlang niks zien. Het heeft echt invloed op je en je voelt je vreemd achteraf."

Pattinson en Reeves werken momenteel aan The Batman: Part II. Het vervolg was meerdere malen uitgesteld, maar gaat nu naar verwachting op 18 februari 2028 in première.