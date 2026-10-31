Einde Gooische Vrouwen blijft constant twijfel voor Linda de Mol

Linda de Mol denkt vaak na over het einde van de Gooische Vrouwen. In een interview met het AD laat de actrice weten continu bezig te zijn met de houdbaarheid van de populaire serie, waarvan onlangs het achtste seizoen verscheen.

De Mol, die in de serie de rol van Cheryl Morero vertolkt, spreekt van "een constante twijfel". "Iedereen vindt het nu zo leuk, dus waarom zou je stoppen?" vraagt ze zich af. Op het moment dat de serie er uiteindelijk mee stopt, wil de actrice dat iedereen nog met plezier naar de serie kijkt. "Niet op het punt dat mensen zeggen: nou, ik haak een beetje af."

Ook verklaart De Mol dat het einde van de serie geen definitief einde is voor Gooische Vrouwen. "Als we écht stoppen met de serie, hebben we het voornemen om nog een keer een derde film te maken. Die verhaallijnen moeten kloppen, dus dat kan pas als de serie definitief voorbij is." Ze noemt het dan ook een "leuk vooruitzicht".

Gooische Vrouwen keerde in 2024 na vijftien jaar terug met een zesde seizoen, waarin vaste gezichten Linda de Mol (Cheryl), Susan Visser (Anouk), Tjitske Reidinga (Claire) en Lies Visschedijk (Roelien) terugkeerden. Het nieuwste seizoen verscheen onlangs op Videoland en wordt vanaf november iedere week uitgezonden op SBS6.