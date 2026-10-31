Lufthansa-medewerker overleden na elektrocutie in zwembad hotel

BENGALURU (ANP) - Twee mensen zijn overleden nadat zij werden geëlektrocuteerd in het zwembad van een vijfsterrenhotel in India. Dat meldden Indiase media. Een van de slachtoffers zou een bemanningslid van Lufthansa zijn.

Het incident vond vrijdagavond plaats in het zwembad op de derde verdieping. De politie onderzoekt hoe dit onder stroom kon komen te staan. Twee mensen raakten gewond toen ze de slachtoffers probeerden te redden, aldus nieuwszender NDTV.

Het Conrad-hotel in Bengaluru is een luxe hotel waar een kamer per nacht volgens NDTV minimaal 25.000 roepie kost (212 euro). Het AD meldt dat KLM in een intern bericht personeel in Bengaluru heeft opgedragen het zwembad voorlopig niet te gebruiken.