Elf nominaties voor Madonna bij MTV Video Music Awards

Madonna is met elf nominaties de grootste kanshebber bij de MTV Video Music Awards. Dat maakte de zender dinsdag bekend. Taylor Swift volgt met negen nominaties voor de muziekprijzen.

De 68-jarige Madonna is, net als Swift, onder meer genomineerd in de categorieën beste video en artiest van het jaar. Daarnaast maakt de zangeres kans op een beeldje in de categorieën nummer van het jaar, beste samenwerking en beste visuele effecten. Naast de 36-jarige Swift en Madonna maken ook Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter en Morgan Wallen kans op de titel artiest van het jaar.

Grande en Carpenter sleepten in totaal zeven nominaties in de wacht. Bruno Mars, PinkPantheress en Zara Larsson ieder vijf. Terwijl Shakira, Tate McRae, GENER8ION en Yung Lean in drie categorieën kans maken.

De MTV Video Music Awards worden dit jaar op 27 september uitgereikt in Los Angeles. Madonna is tot op heden negentien keer in de prijzen gevallen bij de MTV Video Music Awards. In 1986 werd de Amerikaanse zangeres als eerste vrouwelijke soloartiest onderscheiden met de Video Vanguard Award, een ereprijs.