Filmproducent Rodney Leysner vermist in Suriname

De Nederlandse filmproducent Rodney Leysner wordt sinds zaterdag vermist in Suriname. De Surinaamse politie is naar hem op zoek, melden Surinaamse media, waaronder Starnieuws. Op sociale media gaat eveneens een oproep rond om uit te kijken naar de 52-jarige Leysner.

Volgens Surinaamse media werd de vermissing van Leysner zondag officieel bij de politie gemeld. Sinds hij zaterdagmiddag van huis vertrok, is er geen contact meer met hem geweest en is zijn telefoon niet bereikbaar. Ook zijn witte Kia Sorento is nog niet gevonden.

Leysner heeft de Nederlandse nationaliteit en is actief in de film- en entertainmentwereld. Zo was hij als producent betrokken bij de bioscoopfilm Suriname uit 2020 en Fashion Chicks uit 2015. Ook is hij als dj bekend onder de naam Sam Sin.