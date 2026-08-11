Ella Langley is met haar hit Choosin' Texas weer een stapje dichter bij een nieuw Amerikaans hitrecord gekomen. De zangeres staat deze week voor de zeventiende week bovenaan in de Billboard Hot 100 en heeft nu nog maar drie platen voor zich die langer op 1 stonden, meldt Billboard.

Langley heeft Last Night van Morgan Wallen, Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee en One Sweet Day van Mariah Carey en Boyz II Men, achter zich gelaten, die allen zestien weken aan de top stonden. De volgende horde is negentien weken, neergezet door Old Town Road van Lil Nas X en A Bar Song (Tipsy) van Shaboozey. Recordhouder is Mariah Carey met All I Want For Christmas Is You, dat door de jaren heen al 22 weken in de VS aan de leiding ging.

Choosin' Texas wist de eerste plek te behouden ondanks stevige concurrentie van Ariana Grande, die dankzij de release van haar album petal twee nummers in de top 10 heeft staan. De eerste single, hate that i made you love me, stijgt deze week terug van de achtste naar de tweede plaats.