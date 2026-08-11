Sofia Vergara leeft mee met de slachtoffers van de aardbeving die Colombia heeft getroffen. "Als Colombiaanse voel ik de pijn van ons volk diep na de nachtmerrie van vandaag", schrijft de actrice op Instagram.

Colombia werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Het dodental is opgelopen naar 132 mensen en loopt naar alle waarschijnlijkheid nog op. Er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen. "Voor degenen die bang zijn, die zoveel hebben verloren, die op zoek zijn naar hun geliefden: jullie zijn niet alleen", schrijft Vergara.

"We gaan allemaal helpen, we gaan bidden en zoals altijd zal Colombia doorgaan", aldus de actrice. Vooral de steden Pereira, Quibdó, Manizales, Armenia en Cali werden zwaar getroffen.