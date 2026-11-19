Ella Langley en haar hit Choosin' Texas hebben woensdag de uitreiking van de Country Music Association (CMA) Awards gedomineerd. Tijdens de ceremonie in countryhoofdstad Nashville trad Taylor Swift voor het eerst in dertien jaar weer op bij de CMA's.

Swift, die haar carrière in de countrymuziek begon voordat ze uitgroeide tot een wereldster in de popmuziek, kwam naar de show in Nashville met een nominatie voor het nummer I Knew It, I Knew You, uit de soundtrack van de film Toy Story 5. Maar dat nummer moest het afleggen tegen Langleys Choosin' Texas, dat gekozen werd tot beste single van het jaar.

Het was een van de zes prijzen die Langley in de wacht sleepte, waaronder de belangrijkste onderscheiding van de avond: Entertainer van het jaar. Langley kwam woorden tekort toen ze de ene na de andere prijs in de wacht sleepte. "Ik kan niet geloven dat dit mijn leven is. Wat er nu gebeurt, is werkelijk waanzinnig. Ik kan nauwelijks bevatten dat dit mij overkomt", zei ze onder meer.

De ceremonie werd geopend met een eerbetoon aan de dit jaar overleden Dolly Parton. Presentatrice Lainey Wilson bracht samen met Eagles-zanger Vince Gill een versie van Partons klassieker I Will Always Love You ten gehore. Voor het nummer zei Wilson dat Parton "ons gaf wat we allemaal nodig hebben in een wereld met zoveel uitdagingen. Dolly gaf ons hoop, Dolly gaf ons vreugde, Dolly gaf ons haar hart."