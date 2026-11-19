MOSKOU/SHENZHEN (ANP/RTR) - De Amerikaanse en de Russische president, Donald Trump en Vladimir Poetin, hebben in de marge van de top van de APEC in Shenzhen met elkaar gesproken over de oorlog in Oekraïne. Ook kwamen de relaties tussen beide landen aan bod en het onderhoud dat ze samen met hun Chinese ambtgenoot Xi Jinping gaan hebben.

Volgens een adviseur van Poetin, Joeri Oesjakov, verliep het gesprek goed en was Oekraïne het voornaamste onderwerp. Poetin heeft de ontmoeting in een heel goede stemming verlaten, aldus Oesjakov.

De drie presidenten zijn in het Zuid-Chinese Shenzhen op de topconferentie van de APEC, een economisch samenwerkingsverband van landen aan de Stille Oceaan. De ontmoeting tussen Poetin, Trump en Xi wordt voorafgaand al als historisch bestempeld.