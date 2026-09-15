Ella Langley evenaart Amerikaans hitrecord Mariah Carey

Ella Langley is officieel de recordboeken in de Verenigde Staten ingegaan. De countryzangeres staat deze week met haar hit Choosin' Texas voor de 22e keer bovenaan in de Billboard Hot 100 en evenaart daarmee het record van langstlopende nummer 1-hit in de geschiedenis van de prestigieuze lijst. Alleen All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey stond door de jaren heen net zo lang aan de top.

Choosin' Texas bereikte in februari voor het eerst de nummer 1-positie en moest die sindsdien vijf keer inleveren. Onder anderen Taylor Swift, Drake en Olivia Rodrigo gingen het nummer voorbij. Sinds begin juli staat Langley echter onafgebroken bovenaan.

Carey zette het record in januari op 22 weken. Sinds 2019 staat het kerstlied elk jaar voor een of meerdere weken bovenaan rond de feestdagen.