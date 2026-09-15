Eerste Oranjefans bij paleis Noordeinde voor Prinsjesdag

De eerste Oranjefans staan dinsdagochtend al vroeg bij paleis Noordeinde voor Prinsjesdag. Om 06.30 uur stonden er tien mensen in oranje kleding en met oranje versieringen bij het paleis in de binnenstad van Den Haag en er komen er steeds meer bij, ziet een verslaggever. De eerste mensen zeggen er al vanaf 04.15 uur te staan. Zij zijn gisteren al van huis vertrokken en hebben vannacht in een hotel geslapen.

Rond 07.00 uur worden de laatste hekken geplaatst. Bezoekers hebben van kennissen gehoord dat veel mensen Prinsjesdag thuis kijken, omdat er dinsdagochtend een grote ov-storing is in een groot deel van Nederland.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden dit jaar op Prinsjesdag weer vergezeld door prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane. Naar verwachting vertrekt de koninklijke stoet om 13.00 uur van paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ook prins Constantijn en prinses Laurentien zijn aanwezig bij de troonrede, de rijtoer en de balkonscène.