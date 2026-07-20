Ella Langley evenaart Mariah Carey met nummer 1 in hitlijst VS

Zangeres Ella Langley heeft met haar countrynummer Choosin' Texas een unieke prestatie geleverd in de Billboard Hot 100, de bekendste hitlijst van de Verenigde Staten. Ook deze week staat het nummer weer bovenaan en dat is al voor de veertiende week dit jaar, waarmee Langley haar collega's Mariah Carey en Whitney Houston evenaart.

Het is niet gebruikelijk dat een countrynummer zo lang bovenaan de bekendste Amerikaanse hitlijst staat. De 27-jarige zangeres voert de Billboard Hot 100 - met tussenpozen - al sinds februari aan. Carey deed dat in 2005 ook al veertien weken met haar nummer We Belong Together. Houston stond tussen 1992 en 1993 in totaal veertien weken bovenaan met I Will Always Love You, net als dat van Carey ook een popnummer.

Een alltime record is het nog niet, want diezelfde Carey stond met haar nummer All I Want for Christmas Is You sinds 2019 maar liefst 22 weken bovenaan de hitlijst. Omdat dit een kerstnummer is en aan het einde van het jaar dus standaard vaker gedraaid wordt, is de prestatie van Langley met haar countrynummer volgens Amerikaanse media des te knapper.