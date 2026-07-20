Britse man aangeklaagd voor moord op oud-politicus Widdecombe

LONDEN (ANP/AFP) - Een 28-jarige Britse man is aangeklaagd voor de moord op de Britse oud-politicus Ann Widdecombe. Zij werd twee weken geleden in haar huis gedood. Twee dagen later werd er een verdachte opgepakt.

Volgens het OM is er genoeg bewijs om de zaak voor de rechter te brengen. Er wordt wel nog onderzoek gedaan naar het motief van de verdachte, zoals een mogelijke politieke of terroristische connectie.

Widdecombe werd in 1987 voor het eerst verkozen tot parlementslid voor de Conservatieve Partij. Ze was later ook woordvoerder voor Reform UK.

De Britse Crown Prosecution Service meldt dat de verdachte dinsdag voor de rechter verschijnt.