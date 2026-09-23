Ella Langley kan record in Amerikaanse hitlijst niet geloven

Zangeres Ella Langley kan haar record in de Billboard Hot 100, de belangrijkste Amerikaanse hitlijst, niet geloven. "Ik probeer echt de woorden te vinden om uit te leggen wat er nu door me heen gaat vandaag", zegt de zangeres in een video op Instagram.

De 27-jarige Langley staat met haar nummer Choosin' Texas voor de 23e week bovenaan in de hitlijst en onttroont daarmee All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey, die de lijst sinds 2019 in totaal 22 weken aanvoerde. "Echt heel erg bedankt. Bedankt dat jullie het lied zoveel luisteren. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen", aldus de zangeres.

In februari stond het nummer voor het eerst op plek een in de hitlijst en sinds begin juli voert Langley de lijst onafgebroken aan. Volgens de zangeres heeft het succes van het nummer haar leven veranderd. "Het voelt nog niet echt. Ik ga het vieren en ik ben gewoon echt heel blij."