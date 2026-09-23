Waarom goede speeltoestellen het verschil maken in de speelervaring van kinderen

Kinderen willen vaker buiten spelen dan ze nu doen. Dat blijkt telkens weer uit onderzoek van Jantje Beton naar de beleving van buitenspelen. Ook ouders vinden buitenspelen belangrijk voor de ontwikkeling van hun kind. Toch is niet elke speeltuin daar even geschikt voor. De kwaliteit van de speeltoestellen speelt daarin vaak een grotere rol dan je op het eerste gezicht zou denken.

Niet elk toestel is hetzelfde

Een glijbaan is een glijbaan, zou je zeggen. Maar wie langer met de branche praat, hoort al snel dat er wereld van verschil zit tussen een standaard toestel en een speeltoestel dat is ontworpen met een duidelijk doel. Goede speeltoestellen houden rekening met de leeftijd van het kind en bieden net genoeg uitdaging om interessant te blijven. Ze zijn zo gebouwd dat een kind van vier er evenveel plezier aan beleeft als een kind van negen, maar dan op een andere manier.

Dat begint al bij het ontwerp. Een peuter heeft iets anders nodig dan een kind dat net naar de basisschool gaat. Te makkelijk en een speeltoestel wordt binnen een paar weken genegeerd. Te moeilijk en kinderen haken af of erger nog, raken gefrustreerd. De beste speeltoestellen zitten precies op de rand van wat een kind al kan en wat het nog wil leren.

Wat leverancier Spereco ziet

Spereco, een familiebedrijf uit Weert dat al meer dan vijftig jaar speeltoestellen en straatmeubilair ontwerpt en bouwt, ziet dat verschil dagelijks terug in de praktijk. Het bedrijf werkt voor gemeenten, scholen en recreatiebedrijven en hanteert als uitgangspunt dat een speelplek pas goed werkt als kinderen er steeds weer iets nieuws in ontdekken.

Bij Spereco draait het ontwerp van speeltoestellen niet alleen om balans, klimmen en glijden, maar ook om de vraag wie er allemaal moet kunnen meespelen. Het bedrijf werkt vanuit het motto "spelen voor allen" aan speelplekken waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen, zodat een speeltuin ook een ontmoetingsplek wordt voor de hele buurt. Dat vraagt om iets meer dan een standaard rekje met een glijbaan eraan. Denk aan toegankelijke schommels, verhoogde zandtafels en routes zonder trappen, zodat een rolstoel er net zo makkelijk overheen kan als een loopfiets.

Natuurlijke speeltoestellen in opmars

Een trend die daarbij steeds meer terrein wint, is die van natuurlijke speeltoestellen . In plaats van felgekleurd kunststof en metaal zien gemeenten en scholen steeds vaker boomstammen, keien en houten klimconstructies verschijnen. Deze natuurlijke speeltoestellen sluiten aan bij een bredere beweging richting groenere, minder gestandaardiseerde speelplekken, waar kinderen zelf mogen bepalen hoe ze een omgeving gebruiken in plaats van dat één vaste speelfunctie hen dat voorschrijft.

Onderzoekers en pedagogen wijzen er al langer op dat vrij, ongestructureerd spel op dit soort plekken net zo waardevol is als spelen op een klassiek speeltoestel. Bij Spereco zie je dat terug in projecten waarin natuurlijke elementen worden gecombineerd met klassieke speeltoestellen, zodat een speelplek zowel avontuurlijk als herkenbaar blijft.

Investeren loont ook voor ondernemers

Niet alleen gemeenten zien de waarde van goede speeltoestellen in. Ook ondernemers in de recreatiesector merken dat een doordacht ingerichte speelplek gasten aantrekt en vasthoudt. Een camping met een uitdagende speeltuin met gevarieerde speeltoestellen trekt vaker gezinnen met kinderen en die gezinnen boeken sneller opnieuw. Spereco realiseerde onder meer een speeltuin voor een camping in Limburg, waarbij juist die combinatie van uitdaging en veiligheid de doorslag gaf bij de keuze voor het ontwerp.

Voor ondernemers is dat geen overbodige luxe. Een speeltuin met verouderde of te simpele speeltoestellen wordt door kinderen binnen de kortste keren als saai bestempeld, en dat merken ondernemers direct terug in de waardering van gasten.

Wat kinderen zelf willen

Vraag je het kinderen zelf, dan draait het niet om normen of certificeringen, maar om spanning en afwisseling. Uit onderzoek van Jantje Beton komt telkens naar voren dat kinderen op zoek zijn naar plekken waar ze kunnen klimmen, klauteren, verstoppen en iets nieuws ontdekken. Speeltoestellen die daar ruimte voor bieden, worden vaker gebruikt en langer gewaardeerd dan speeltoestellen die er alleen maar veilig en netjes bij staan.

Voor ouders telt vooral dat hun kind veilig kan spelen zonder dat het saai wordt. Die twee wensen lijken op het eerste gezicht met elkaar te botsen, maar volgens de branche is dat precies waar goed ontwerp het verschil maakt: een speeltoestel dat uitdaagt zonder onnodige risico's te introduceren.

Toekomst van de speeltuin

Volgens deskundigen ligt de toekomst van de speeltuin bij natuurlijke speeltoestellen, inclusieve ontwerpen en duurzame materialen die lang meegaan. Voor gemeenten en ondernemers betekent dit een andere manier van kiezen. Niet langer staat alleen de laagste prijs centraal. Het gaat vooral om speeltoestellen die aansluiten bij wat kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen en om gewoon lekker te kunnen spelen.